Андрей Будогосский о судьях матча «Спартак» – «Краснодар»: «Вондерфул» и «экселент»
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский оценил работу судьи Сергея Лапочкина на матче 3-го тура РФПЛ «Спартак» – «Краснодар» (2:0).
– Ваше мнение о работе арбитра Лапочкина на матче «Спартак» – «Краснодар»?
– Оценю всю бригаду двумя словами: «вондерфул» и «экселент» [намек на стиль общения тренера «Анжи» Александра Григоряна].
– А если более развернуто и по-русски?
– Нет никаких вопросов по его работе. Очень внимательно смотрел матч, а по его окончании послал ребятам смс-сообщение, в котором от всей души поблагодарил за судейство.
Это работа на весь российский футбол, на его имидж и лишний раз подтверждает, что у нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня, – сказал Будогосский.
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