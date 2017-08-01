Андрей Будогосский о судьях матча «Спартак» – «Краснодар»: «Вондерфул» и «экселент»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский оценил работу судьи Сергея Лапочкина на матче 3-го тура РФПЛ – «Краснодар» (2:0).

– Ваше мнение о работе арбитра Лапочкина на матче «Спартак» – ?

– Оценю всю бригаду двумя словами: «вондерфул» и «экселент» [намек на стиль общения тренера «Анжи» Александра Григоряна].

– А если более развернуто и по-русски?

– Нет никаких вопросов по его работе. Очень внимательно смотрел матч, а по его окончании послал ребятам смс-сообщение, в котором от всей души поблагодарил за судейство.

Это работа на весь российский футбол, на его имидж и лишний раз подтверждает, что у нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня, – сказал Будогосский.