Эмануэль Маммана: «Уже заметил, что в Петербурге много мест, где можно проводить свободное время»
Аргентинский защитник Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».
– Хочу сказать спасибо «Зениту» за то, что клуб пригласил меня. Я очень рад быть здесь. Знаю, что это сильный клуб, что я здесь быстро адаптируюсь. Я очень доволен.
- Ваш переход состоялся очень быстро. Как проходили переговоры?
– Наверное, хорошо, что все произошло так быстро – так намного проще. На поля я постараюсь продемонстрировать все на что способен.
- У вас главные советчики были Дриусси и Паредес? Что они успели рассказать?
– Да, конечно. Очень приятно, что у меня здесь есть аргентинские товарищи. И Дриусси, и Паредес дали мне много советов.
Я бы хотел познакомиться со всей командой. Знаю, что здесь есть очень сильные игроки.
- Можно ли назвать Манчини главным фактором вашего перехода?
– Конечно, любому игроку очень приятно иметь дело с таким тренером, который выиграл столько трофеев, тренировал столько клубов. Надеюсь, я очень многому научусь у него.
- Успели посмотреть Санкт-Петербург?
– Я приехал всего пару дней назад и еще не успел. Но уже заметил, что здесь есть много мест, где можно проводить свободное время.
Пока я приехал один. Как только найду дом или квартиру, сразу приедут моя жена с сыном и, наверное, еще папа или мама жены.
- У вас 25-й номер. Под ним и будете играть?
– Нет, у меня будет 30-й. Я очень хотел 24-й, но он уже занят.
– Знаете, какой матч ждет «Зенит» в конце недели? Сможете сыграть?
– Конечно. В раздевалке мне уже рассказали. В Аргентине я тоже играл много класико. Надеюсь, за неделю хорошо потренируюсь, чтобы выйти на поле и выиграть, – сказал Маммана.
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