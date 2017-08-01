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    Эмануэль Маммана: «Уже заметил, что в Петербурге много мест, где можно проводить свободное время»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси

    Аргентинский защитник Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».

    – Хочу сказать спасибо «Зениту» за то, что клуб пригласил меня. Я очень рад быть здесь. Знаю, что это сильный клуб, что я здесь быстро адаптируюсь. Я очень доволен.

    - Ваш переход состоялся очень быстро. Как проходили переговоры?

    – Наверное, хорошо, что все произошло так быстро – так намного проще. На поля я постараюсь продемонстрировать все на что способен.

    - У вас главные советчики были Дриусси и Паредес? Что они успели рассказать?

    – Да, конечно. Очень приятно, что у меня здесь есть аргентинские товарищи. И Дриусси, и Паредес дали мне много советов.

    Я бы хотел познакомиться со всей командой. Знаю, что здесь есть очень сильные игроки.

    - Можно ли назвать Манчини главным фактором вашего перехода?

    – Конечно, любому игроку очень приятно иметь дело с таким тренером, который выиграл столько трофеев, тренировал столько клубов. Надеюсь, я очень многому научусь у него.

    - Успели посмотреть Санкт-Петербург?

    – Я приехал всего пару дней назад и еще не успел. Но уже заметил, что здесь есть много мест, где можно проводить свободное время.

    Пока я приехал один. Как только найду дом или квартиру, сразу приедут моя жена с сыном и, наверное, еще папа или мама жены.

    - У вас 25-й номер. Под ним и будете играть?

    – Нет, у меня будет 30-й. Я очень хотел 24-й, но он уже занят.

    – Знаете, какой матч ждет «Зенит» в конце недели? Сможете сыграть?

    – Конечно. В раздевалке мне уже рассказали. В Аргентине я тоже играл много класико. Надеюсь, за неделю хорошо потренируюсь, чтобы выйти на поле и выиграть, – сказал Маммана.

    «Зенит» все-таки купил защитника. И он тоже аргентинец

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