Аргентинский защитник Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от перехода в .

– Хочу сказать спасибо за то, что клуб пригласил меня. Я очень рад быть здесь. Знаю, что это сильный клуб, что я здесь быстро адаптируюсь. Я очень доволен.

- Ваш переход состоялся очень быстро. Как проходили переговоры?

– Наверное, хорошо, что все произошло так быстро – так намного проще. На поля я постараюсь продемонстрировать все на что способен.

- У вас главные советчики были Дриусси и Паредес? Что они успели рассказать?

– Да, конечно. Очень приятно, что у меня здесь есть аргентинские товарищи. И Дриусси, и Паредес дали мне много советов.

Я бы хотел познакомиться со всей командой. Знаю, что здесь есть очень сильные игроки.

- Можно ли назвать Манчини главным фактором вашего перехода?

– Конечно, любому игроку очень приятно иметь дело с таким тренером, который выиграл столько трофеев, тренировал столько клубов. Надеюсь, я очень многому научусь у него.

- Успели посмотреть Санкт-Петербург?

– Я приехал всего пару дней назад и еще не успел. Но уже заметил, что здесь есть много мест, где можно проводить свободное время.

Пока я приехал один. Как только найду дом или квартиру, сразу приедут моя жена с сыном и, наверное, еще папа или мама жены.

- У вас 25-й номер. Под ним и будете играть?

– Нет, у меня будет 30-й. Я очень хотел 24-й, но он уже занят.

– Знаете, какой матч ждет «Зенит» в конце недели? Сможете сыграть?

– Конечно. В раздевалке мне уже рассказали. В Аргентине я тоже играл много класико. Надеюсь, за неделю хорошо потренируюсь, чтобы выйти на поле и выиграть, – сказал Маммана.

«Зенит» все-таки купил защитника. И он тоже аргентинец