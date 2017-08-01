Президент Сергей Фурсенко заявил, что клуб близок к завершению своей трансферной компании.

«Пока не могу сказать, сколько новичков еще появится в команде. Но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании.

Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Он востребован, и мы давно за ним (защитником Эманулем Мамманой – примечание Sports.ru) следили.

Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит команду. Вчера он прибыл в расположение «Зенита».

Трансфер Ригони? Я не предсказатель. Когда все будет точно ясно, я обо всем сообщу.

Все эти аргентинские ребята – очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются в России, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков. Им по 21-23 года, они будущее нашей команды.

А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу и таким образом пополнить бюджет «Зенита», – сказал Фурсенко.

Помимо Мамманы, в «Зенит» уже перешли два аргентинца – полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Также петербургский клуб может подписать хавбека Эмилиано Ригони.

«Зенит» все-таки купил защитника. И он тоже аргентинец