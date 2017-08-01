Сергей Фурсенко: «Аргентинцы хорошо адаптируются в России, они поспособствуют развитию российских игроков»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб близок к завершению своей трансферной компании.
«Пока не могу сказать, сколько новичков еще появится в команде. Но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании.
Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Он востребован, и мы давно за ним (защитником Эманулем Мамманой – примечание Sports.ru) следили.
Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит команду. Вчера он прибыл в расположение «Зенита».
Трансфер Ригони? Я не предсказатель. Когда все будет точно ясно, я обо всем сообщу.
Все эти аргентинские ребята – очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются в России, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков. Им по 21-23 года, они будущее нашей команды.
А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу и таким образом пополнить бюджет «Зенита», – сказал Фурсенко.
Помимо Мамманы, в «Зенит» уже перешли два аргентинца – полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Также петербургский клуб может подписать хавбека Эмилиано Ригони.
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