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    Маммана – второй в рейтинге самых дорогостоящих защитников РФПЛ

    Теги Зенит Лион Бруну Алвеш Премьер-лига Россия Эмануэль Маммана

    Эмануэль Маммана, перешедший из «Лиона» в «Зенит», стал вторым в рейтинге самых дорогостоящих защитников РФПЛ.

    В понедельник трансфер был подтвержден официально, петербуржцы заплатили за аргентинца 16 миллионов евро. Опережает его только Бруну Алвеш, за которого «Зенит» в 2010 году выложил «Порту» 22 миллиона евро.

    Далее в рейтинге идут Доменико Кришито («Зенит», 15 миллионов евро), Кристофер Самба («Анжи», 11,6 миллиона евро) и Марио Фернандес (ЦСКА, 10,5 миллионов евро).

    «Зенит» все-таки купил защитника. И он тоже аргентинец

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