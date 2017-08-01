Маммана – второй в рейтинге самых дорогостоящих защитников РФПЛ
Эмануэль Маммана, перешедший из «Лиона» в «Зенит», стал вторым в рейтинге самых дорогостоящих защитников РФПЛ.
В понедельник трансфер был подтвержден официально, петербуржцы заплатили за аргентинца 16 миллионов евро. Опережает его только Бруну Алвеш, за которого «Зенит» в 2010 году выложил «Порту» 22 миллиона евро.
Далее в рейтинге идут Доменико Кришито («Зенит», 15 миллионов евро), Кристофер Самба («Анжи», 11,6 миллиона евро) и Марио Фернандес (ЦСКА, 10,5 миллионов евро).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.