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    Роналду отказался от общения с прессой после суда по делу о неуплате налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес происшествия

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в суде Посуэло-де-Алакрон дал показания по делу о неуплате налогов.

    32-летний португалец отказался от общения с прессой после заседания. Его комментарий по делу ожидало 215 человек.

    Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

    Если Роналду будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 млн евро.

    Роналду не намерен выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании

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