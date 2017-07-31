Роналду отказался от общения с прессой после суда по делу о неуплате налогов

Нападающий Криштиану Роналду в суде Посуэло-де-Алакрон дал показания по делу о неуплате налогов.

32-летний португалец отказался от общения с прессой после заседания. Его комментарий по делу ожидало 215 человек.

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

Если Роналду будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 млн евро.

Роналду не намерен выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании