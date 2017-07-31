Маммана прошел медосмотр в «Зените»

Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана прошел медобследование перед переходом в .

О трансфере 21-летнего аргентинца в питерский клуб будет объявлено в ближайшее время.

«Зенит» заплатит 16 миллионов евро за игрока, которого «Лион» годом ранее купил у «Ривер Плейт» за 8,5 миллиона.

Подробную статистику Мамманы можно посмотреть здесь.