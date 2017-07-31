Маммана прошел медосмотр в «Зените»
Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана прошел медобследование перед переходом в «Зенит».
О трансфере 21-летнего аргентинца в питерский клуб будет объявлено в ближайшее время.
«Зенит» заплатит 16 миллионов евро за игрока, которого «Лион» годом ранее купил у «Ривер Плейт» за 8,5 миллиона.
Подробную статистику Мамманы можно посмотреть здесь.
Маммана прошёл медосмотр в «Зените». pic.twitter.com/kBT6OUeAoO— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 31 июля 2017 г.
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