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    Маммана прошел медосмотр в «Зените»

    Теги Зенит Лион Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы видео Эмануэль Маммана

    Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана прошел медобследование перед переходом в «Зенит».

    О трансфере 21-летнего аргентинца в питерский клуб будет объявлено в ближайшее время.

    «Зенит» заплатит 16 миллионов евро за игрока, которого «Лион» годом ранее купил у «Ривер Плейт» за 8,5 миллиона.

    Подробную статистику Мамманы можно посмотреть здесь.

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