Эрнан Регера, агент защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы, заявил, что его клиент скоро станет игроком .

«Да, это действительно так. Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан.

Возможно, это произойдет в понедельник или вторник. О деталях я пока говорить не могу», — сказал Регера.

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