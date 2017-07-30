Агент Мамманы: «Возможно, в понедельник или вторник Эмануэль перейдет в «Зенит»
Эрнан Регера, агент защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы, заявил, что его клиент скоро станет игроком «Зенита».
«Да, это действительно так. Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан.
Возможно, это произойдет в понедельник или вторник. О деталях я пока говорить не могу», — сказал Регера.
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