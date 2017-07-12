Главный тренер Роберто Манчини ответил на вопрос о том, может ли клуб купить полузащитника «Кайрата» .

«Знаю, что для «Зенита» это очень большой игрок, в курсе, какой вклад он внес в историю клуба, и очень высоко его оцениваю.

Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика.

Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед», – отметил Манчини.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявлял, что «даже если Аршавин будет играть по 15-20 минут, это принесет «Зениту» пользу».