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    Роберто Манчини: «Не думаю, что возвращение Аршавина в «Зенит» сейчас возможно»

    Теги Зенит Андрей Аршавин Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Казахстан Кайрат

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос о том, может ли клуб купить полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина

    «Знаю, что для «Зенита» это очень большой игрок, в курсе, какой вклад он внес в историю клуба, и очень высоко его оцениваю.

    Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика.

    Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед», – отметил Манчини. 

    Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявлял, что «даже если Аршавин будет играть по 15-20 минут, это принесет «Зениту» пользу».

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