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    Арсен Венгер о Санчесе: «Игроки, которые хотят новый контракт, должны уважать действующий»

    Теги Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о ситуации с форвардом Алексисом Санчесом.

    Чилиец должен был в воскресенье выйти из отпуска и приступить к тренировкам с командой, но из-за болезни возвращение Санчеса откладывается до вторника.

    «У него простуда. вчера я получил сообщение от Алексиса, в котором говорилось, что он вернется как можно скорее. Мы на связи с ним и его доктором.

    Нет никаких проблем. Он вернется не завтра, а во вторник. Нет никакого развития ситуации – все по-прежнему.

    Санчес, конечно, остается. Думаю, игроки, которые хотят новый контракт, должны уважать действующее соглашение.

    Я не могу раскрыть вам содержание наших тайных бесед. Санчес прилетит как только будет в состоянии. У него грипп. Обычно это занимает четыре или пять дней», – сказал Венгер.

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