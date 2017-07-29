Главный тренер Арсен Венгер рассказал о ситуации с форвардом Алексисом Санчесом.

Чилиец должен был в воскресенье выйти из отпуска и приступить к тренировкам с командой, но из-за болезни возвращение Санчеса откладывается до вторника.

«У него простуда. вчера я получил сообщение от Алексиса, в котором говорилось, что он вернется как можно скорее. Мы на связи с ним и его доктором.

Нет никаких проблем. Он вернется не завтра, а во вторник. Нет никакого развития ситуации – все по-прежнему.

Санчес, конечно, остается. Думаю, игроки, которые хотят новый контракт, должны уважать действующее соглашение.

Я не могу раскрыть вам содержание наших тайных бесед. Санчес прилетит как только будет в состоянии. У него грипп. Обычно это занимает четыре или пять дней», – сказал Венгер.