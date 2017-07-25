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    «ПСЖ» готов включить Лукаса Моуру или Матюиди в сделку по Санчесу

    Теги ПСЖ Блез Матюиди Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Лукас Моура

    Руководство «ПСЖ» продолжает вести переговоры о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    Парижский клуб готов включить в сделку права на полузащитника Лукаса Моуру или Блеза Матюиди, а также доплатить некоторую сумму. Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предлагает за Санчеса 35 миллионов фунтов.

    Руководство «Арсенала» и главный тренер Арсен Венгер заявляли, что не собираются продавать игрока сборной Чили нынешним летом, несмотря на то, что срок действия его контракта с лондонцами истекает в июне 2018 года.

    Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь.

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