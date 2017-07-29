«Реал» – «Барселона». Фанат заплатил более 13 тысяч долларов за 2 билета на матч в Майами
Сегодня через сервис онлайн-продаж StubHub были приобретены самые дорогие билеты на матч «Реала» и «Барселоны» в рамках International Champions Cup.
Фанат заплатил за два билета в первый ряд 13 358 долларов.
Игра в Майами на «Сан-Лайф-стэдиум», вмещающем 65 326 зрителей, начнется в 03.05 по московскому времени.
Билеты на предсезонный матч «Барселоны» и «Реала» в Майами стоят до 10 тысяч долларов
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