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    «Реал» – «Барселона». Фанат заплатил более 13 тысяч долларов за 2 билета на матч в Майами

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания товарищеские матчи (клубы) болельщики International Champions Cup

    Сегодня через сервис онлайн-продаж StubHub были приобретены самые дорогие билеты на матч «Реала» и «Барселоны» в рамках International Champions Cup.

    Фанат заплатил за два билета в первый ряд 13 358 долларов.

    Игра в Майами на «Сан-Лайф-стэдиум», вмещающем 65 326 зрителей, начнется в 03.05 по московскому времени.

    Билеты на предсезонный матч «Барселоны» и «Реала» в Майами стоят до 10 тысяч долларов

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