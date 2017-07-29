Сегодня через сервис онлайн-продаж StubHub были приобретены самые дорогие билеты на матч и «Барселоны» в рамках International Champions Cup.

Фанат заплатил за два билета в первый ряд 13 358 долларов.

Игра в Майами на «Сан-Лайф-стэдиум», вмещающем 65 326 зрителей, начнется в 03.05 по московскому времени.

Билеты на предсезонный матч «Барселоны» и «Реала» в Майами стоят до 10 тысяч долларов