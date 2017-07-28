«Зенит» задекларировал увеличение прибыли в 22 раза, на зарплаты клуб потратил 10,3 млрд руб

заявил о росте прибыли за прошлый год в 22,5 раза. При этом клуб потратил на зарплаты сильно больше, чем в прошлом году.

Согласно заявлениям клуба, выручка за отчетный период увеличилась на 17 процентов и составила 11,7 миллиарда рублей. Клуб также заявил о том, что чистая прибыль по итогам года показала рост в 22,5 раза, достигнув 5,6 миллиарда.

Поступления от «продажи продукции, товаров, работ и услуг» составили 7,482 миллиарда рублей. Самой дорогой сделкой года для клуба стала продажа за 56 миллионов евро. Совокупная стоимость еще двух крупных трансферов [Гарай и Витцель] составила более 60 миллионов.

Дебиторская задолженность клуба составила около 2,3 миллиарда рублей. При этом кредиторская задолженность за год упала — с 7,4 миллиарда в 2015 году до 1,7 миллиарда.

Согласно отчетности, на зарплаты потрачено 10,3 миллиарда рублей [за год до этого — 6,9 миллиарда].