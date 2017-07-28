Молло дисквалифицирован на два матча ФНЛ за жест в адрес болельщиков «Зенита-2»

В Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 4-го тура ФНЛ.

Полузащитник «Зенита-2» дисквалифицирован на два матча первенства за оскорбительный жест в адрес зрителей. Также француз оштрафован на 20 тысяч рублей.

На 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики в матче с «Авангардом» оштрафован .

Также 10 тысяч рублей штрафа заплатит , не производивший видеозапись матча с «Волгарем», как это предписано пунктом 9.15 регламента первенства (статья 111 и пункт 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

По 5 тысяч рублей штрафа за выход за пределы технической зоны заплатят главный тренер Андрей Талалаев, а также футболисты «Волгаря» Руслан Газзаев и (часть 1 статьи 90 и пункт 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

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