Молло дисквалифицирован на два матча ФНЛ за жест в адрес болельщиков «Зенита-2»
В Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 4-го тура ФНЛ.
Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло дисквалифицирован на два матча первенства за оскорбительный жест в адрес зрителей. Также француз оштрафован на 20 тысяч рублей.
На 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики в матче с «Авангардом» оштрафован «Спартак-2».
Также 10 тысяч рублей штрафа заплатит «Луч-Энергия», не производивший видеозапись матча с «Волгарем», как это предписано пунктом 9.15 регламента первенства (статья 111 и пункт 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).
По 5 тысяч рублей штрафа за выход за пределы технической зоны заплатят главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев, а также футболисты «Волгаря» Руслан Газзаев и Евгений Кирисов (часть 1 статьи 90 и пункт 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).
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