Фурсенко о неприличном жесте Молло: «Он повел себя безобразно и будет наказан»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков команды.

«Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», – сказал Фурсенко.

Во время матча с «Сибирью» (2:1) болельщики скандировали «Молло – п****ас». В ответ футболист показал средний палец.

Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления