Фурсенко о неприличном жесте Молло: «Он повел себя безобразно и будет наказан»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков команды.
«Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», – сказал Фурсенко.
Во время матча с «Сибирью» (2:1) болельщики скандировали «Молло – п****ас». В ответ футболист показал средний палец.
Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления
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