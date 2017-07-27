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    Фурсенко о неприличном жесте Молло: «Он повел себя безобразно и будет наказан»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия ФНЛ Сибирь Зенит-2 Йоан Молло

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков команды.

    «Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», – сказал Фурсенко.

    Во время матча с «Сибирью» (2:1) болельщики скандировали «Молло – п****ас». В ответ футболист показал средний палец.

    Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления

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