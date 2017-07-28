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    Кокорин посвятил гол и победу «Зенита» Валерию Маслову

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Лига Европы Валерий Маслов Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды» (2:0) посвятил победу и свой гол ушедшему из жизни сегодня экс-футболисту «Динамо» Валерию Маслову.

    «Ушел из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь.

    Я знаю, что вы всегда где-то рядом. Вечная память, Валерий Павлович Маслов», – написал Кокорин на своей странице в социальной сети Instagram.

    «Всю «Войну и мир» осилил. Голсуорси всего прочел». Уникальный футболист «Динамо»

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