Кокорин посвятил гол и победу «Зенита» Валерию Маслову

Нападающий Александр Кокорин после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды» (2:0) посвятил победу и свой гол ушедшему из жизни сегодня экс-футболисту Валерию Маслову.

«Ушел из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь.

Я знаю, что вы всегда где-то рядом. Вечная память, Валерий Павлович Маслов», – написал Кокорин на своей странице в социальной сети Instagram.

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