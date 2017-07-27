Главный тренер Жозе Моуринью после поражения от «Барселоны» (0:1) в рамках International Champions Cup отметил техническую оснащенность полузащитника команды .

«Можно спорить о перемещениях, о тактике и компактности, но обращение с мячом по-прежнему самая важная в футболе вещь. На скамейке я отмечаю красивую технику даже в исполнении игроков соперника.

Сегодня один из моих футболистов, Погба, показал, что в этом плане он не уступает ни Месси, ни Неймару, ни Роналду, ни Кроосу, ни Модричу», — сказал Моуринью.