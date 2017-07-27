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    Жозе Моуринью: «В плане техники Погба не уступает ни Месси, ни Роналду»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) Поль Погба International Champions Cup

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Барселоны» (0:1) в рамках International Champions Cup отметил техническую оснащенность полузащитника команды Поля Погба.

    «Можно спорить о перемещениях, о тактике и компактности, но обращение с мячом по-прежнему самая важная в футболе вещь. На скамейке я отмечаю красивую технику даже в исполнении игроков соперника.

    Сегодня один из моих футболистов, Погба, показал, что в этом плане он не уступает ни Месси, ни Неймару, ни Роналду, ни Кроосу, ни Модричу», — сказал Моуринью.

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