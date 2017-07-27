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    Моуринью о матче с «Барселоной»: «Поражения во время предсезонки крайне важны»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона товарищеские матчи (клубы) International Champions Cup

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Барселоной» (0:1) в рамках International Champions Cup.

    «Поражения во время предсезонки крайне важны. Проигрывать никому не нравится, но поражения, думаю, крайне важны. Для нас было бы очень плохо, если бы мы выиграли все матчи (с «Реалом», «Барселоной» и «Сити») и покинули США без единого поражения. Так что поражение – это хорошо.

    Думаю, сегодня у нас были как очень хорошие моменты, так и плохие. Хорошее нужно сохранить, плохое – устранить.

    Первый тайм закончился с результатом 1:0, но счет мог быть 2:2, 3:3 или 4:0. После перерыва было много замен, но обе команды играли на результат, несмотря на товарищеский статус матча. Мы пытались сравнять счет, но они владели мячом и хорошо защищались. Даже во втором тайме можно найти позитив», — сказал Моуринью.

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