Моуринью о матче с «Барселоной»: «Поражения во время предсезонки крайне важны»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Барселоной» (0:1) в рамках .

«Поражения во время предсезонки крайне важны. Проигрывать никому не нравится, но поражения, думаю, крайне важны. Для нас было бы очень плохо, если бы мы выиграли все матчи (с «Реалом», «Барселоной» и «Сити») и покинули США без единого поражения. Так что поражение – это хорошо.

Думаю, сегодня у нас были как очень хорошие моменты, так и плохие. Хорошее нужно сохранить, плохое – устранить.

Первый тайм закончился с результатом 1:0, но счет мог быть 2:2, 3:3 или 4:0. После перерыва было много замен, но обе команды играли на результат, несмотря на товарищеский статус матча. Мы пытались сравнять счет, но они владели мячом и хорошо защищались. Даже во втором тайме можно найти позитив», — сказал Моуринью.