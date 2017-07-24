Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Реалом» (1:1, 2:1 по пен.) в рамках .

«Для нас это была хорошая тренировка. Первый тайм против основы вообще получился замечательным. Думаю, после перерыва, когда у мадридцев играла молодежь, у нас пропала мотивация — не было интенсивности, жажды борьбы. Думаю, те, кто играл во втором тайме, были разочарованы тем, что им противостояли резервисты «Реала».

Второй тайм не получился, но в целом я доволен. Если бы еще травмы Маты и Эрреры оказались несерьезными, то я бы сказал, что все вообще идеально.

Почему были реализованы лишь 3 пенальти из 10? Ну, это предсезонка, и, честно говоря, я еще не определился с исполнителями 11-метровых», — сказал Моуринью.