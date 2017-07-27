Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему считает высокие трансферные траты обоснованными.

«Сейчас любой игрок стоит дорого. Если хочешь купить Уокера, знаешь, что за него просят много денег. Мы, кстати, пытались купить его.

Даже когда просто запрашиваешь информацию по игроку, узнаешь, что он стоит дорого. Хочешь купить правого, левого или центрального защитника, но все они дорогие. Клубам, которым нужно усилиться, на трансферном рынке приходится крайне тяжело.

Каждый клуб должен осознавать свои амбиции. Если борешься за титул или за победу в Лиге чемпионов, нужно покупать дорогих игроков. Иначе так и останешься на прежнем уровне. Все просто», — сказал Конте.