Главный тренер Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего Харри Кейна.

«Тоттенхэм» – действительно хорошая команда, если они могут удержать всех игроков. Для меня Кейн сейчас является одним из лучших нападающих в мире.

Если бы мне пришлось купить одного нападающего, я бы взял Кейна. Он полноценный нападающий. Он сильный физически, с мячом, без мяча, он постоянно борется, он хорош справа и слева. Он один из лучших нападающих в мире.

Его покупка будет стоить не менее 100 миллионов фунтов. Это минимум. Если я вижу такую цену за нападающего, я точно знаю, что он прекрасный форвард», – сказал Конте.

По итогам прошедшем сезона чемпионата Англии Кейн стал лучшим бомбардиром.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.