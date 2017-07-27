Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антонио Конте: «Если бы мне пришлось купить одного нападающего, я бы взял Кейна»

    Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Харри Кейн

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

    «Тоттенхэм» – действительно хорошая команда, если они могут удержать всех игроков. Для меня Кейн сейчас является одним из лучших нападающих в мире.

    Если бы мне пришлось купить одного нападающего, я бы взял Кейна. Он полноценный нападающий. Он сильный физически, с мячом, без мяча, он постоянно борется, он хорош справа и слева. Он один из лучших нападающих в мире.

    Его покупка будет стоить не менее 100 миллионов фунтов. Это минимум. Если я вижу такую цену за нападающего, я точно знаю, что он прекрасный форвард», – сказал Конте.

    По итогам прошедшем сезона чемпионата Англии Кейн стал лучшим бомбардиром.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться