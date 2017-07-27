«ПСЖ» попытается согласовать с «Барселоной» трансфер Неймара
«ПСЖ» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.
Сообщается, что парижане поменяли тактику и намерены договориться с каталонским клубом о переходе 25-летнего бразильца без активации опции выкупа за 222 миллиона евро.
Отец Неймара выложил в инстаграме статистику сына: «Удачи, сын! Удачи, «Барса»!»
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