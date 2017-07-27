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    «ПСЖ» попытается согласовать с «Барселоной» трансфер Неймара

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы

    «ПСЖ» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.

    Сообщается, что парижане поменяли тактику и намерены договориться с каталонским клубом о переходе 25-летнего бразильца без активации опции выкупа за 222 миллиона евро.

    Отец Неймара выложил в инстаграме статистику сына: «Удачи, сын! Удачи, «Барса»!»

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