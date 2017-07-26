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    КДК оштрафовал «Арсенал» за неправильный выход из автобуса перед матчем

    Теги Премьер-лига Россия СКА Хабаровск КДК РФС Арсенал Тула Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о необычном нарушении регламента со стороны тульского «Арсенала».

    «По матчу «Арсенал» – СКА Хабаровск. «Арсенал» нарушил технический регламент.

    Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

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