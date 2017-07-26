КДК оштрафовал «Арсенал» за неправильный выход из автобуса перед матчем

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о необычном нарушении регламента со стороны тульского .

«По матчу – СКА Хабаровск. «Арсенал» нарушил технический регламент.

Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты «Арсенала» выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать «Арсенал» на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.