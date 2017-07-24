Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Молло будет заявлен за «Зенит-2» в ФНЛ

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия ФНЛ Зенит-2 Йоан Молло

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду, выступающую в ФНЛ.

    Новый главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини не видит 28-летнего француза в составе.

    До закрытия трансферного окна «Зенит» будет пытаться найти Молло новую команду.

    Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2017 года.

    Он провел 7 матчей за новый клуб и забил 1 гол. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Константин Сарсания: «Зенит» планирует отдать Молло»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться