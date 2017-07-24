Молло будет заявлен за «Зенит-2» в ФНЛ

Полузащитник Йоан Молло будет заявлен за вторую команду, выступающую в .

Новый главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини не видит 28-летнего француза в составе.

До закрытия трансферного окна будет пытаться найти Молло новую команду.

Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2017 года.

Он провел 7 матчей за новый клуб и забил 1 гол. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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