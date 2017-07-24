Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 1:2 по пен.) в рамках .

«Очень доволен нашей игрой, парни сыграли здорово. Мы обошлись без травм, и это главное.

Я не просил купить нового центрфорварда, и вы, журналисты, об этом знаете. Не собираюсь ничего просить, мы упорно работаем в составе 28 игроков, и я доволен каждым из них.

Рамос почти готов. В понедельник-вторник он вернется к тренировкам в общей группе, а сегодня он не играл в целях предосторожности.

Да, серия пенальти получилась так себе, было много нереализованных 11-метровых. Но мы хорошо завершили игру и, повторюсь, избежали травм, это плюс», — сказал Зидан.

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