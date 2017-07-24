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    «Арсенал» отказался продать Санчеса «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы

    Переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в «ПСЖ» находится на грани срыва.

    Сообщается, что лондонский клуб отклонил все предложения парижан по 28-летнему чилийцу, в том числе те, которые подразумевали включение игроков в сделку.

    Кроме того, финансовые требования увеличили агенты Санчеса, что, в свою очередь, не устроило «ПСЖ».

    Ранее стало известно, что трансфер хавбека мог обойтись «ПСЖ» в 50 миллионов евро, а его зарплата составить 390 тысяч евро в неделю.

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