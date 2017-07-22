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    Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ» в Париже

    Теги ПСЖ Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Антеру Энрике

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес провел встречу с руководством «ПСЖ».

    Встреча прошла в Париже в отеле Royal Monceau, на ней присутствовал сам игрок, его представители, спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеру Энрике и президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

    Руководство «ПСЖ» уверено, что им удастся договориться с «Арсеналом» о приобретении Санчеса за 50 миллионов евро. Срок действия контракта игрока сборной Чили с «пушкарями» истекает летом 2018 года.

    Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь.

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