Ари пропустит ближайшие матчи, точного диагноза пока нет
«Локомотив» опубликовал информацию о состоянии нападающего Ари.
«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава. В ближайшие несколько дней определить точный объем травмы не представляется возможным.
Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», – сообщил медицинский штаб московского клуба.
Нападающий получил травму в игре с ЦСКА (3:1).
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