Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ари пропустит ближайшие матчи, точного диагноза пока нет

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия травмы Ари

    «Локомотив» опубликовал информацию о состоянии нападающего Ари.

    «В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава. В ближайшие несколько дней определить точный объем травмы не представляется возможным.

    Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», – сообщил медицинский штаб московского клуба.

    Нападающий получил травму в игре с ЦСКА (3:1).

    Почему ЦСКА проиграл и так много пропустил

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться