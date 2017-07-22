Ари пропустит ближайшие матчи, точного диагноза пока нет

опубликовал информацию о состоянии нападающего Ари.

«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава. В ближайшие несколько дней определить точный объем травмы не представляется возможным.

Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», – сообщил медицинский штаб московского клуба.

Нападающий получил травму в игре с ЦСКА (3:1).

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