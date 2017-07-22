Юрий Семин о травме Ари: «Сказал Головину, что нельзя так прыгать в ноги»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о победе над ЦСКА (3:1).
– «Локомотив» изначально планировал играть на контратаках?
– Когда побеждаешь, всегда говоришь, что план сработал. Пусть наши замыслы останутся внутри команды. Разве мы мало атаковали? Моментов создали больше, чем ЦСКА.
– У вас была перепалка с игроком ЦСКА после того, как Ари получил травму.
– Сказал, что нельзя так прыгать в ноги. Ари закрывал мяч, и до него было не добраться, – передал впечатления Семин.
Нападающий «Локомотива» Ари получил травму в столкновении с полузащитником ЦСКА Александром Головиным.
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