Главный тренер Юрий Семин ответил на вопрос о победе над ЦСКА (3:1).

– «Локомотив» изначально планировал играть на контратаках?

– Когда побеждаешь, всегда говоришь, что план сработал. Пусть наши замыслы останутся внутри команды. Разве мы мало атаковали? Моментов создали больше, чем ЦСКА.

– У вас была перепалка с игроком ЦСКА после того, как Ари получил травму.

– Сказал, что нельзя так прыгать в ноги. Ари закрывал мяч, и до него было не добраться, – передал впечатления Семин.

Нападающий «Локомотива» Ари получил травму в столкновении с полузащитником ЦСКА Александром Головиным.

Почему ЦСКА проиграл и так много пропустил