Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча против (3:1) и рассказал о травме форварда Ари.

– Эмоции самые положительные. Если бы не травмы Ари и Денисова… А так все, наверное, и не думали, что за семь дней может три игры сыграть. Завершающий матч получился лучшим, но при моем участии на сегодняшний день я очень благодарен ребятам, была большая самоотдача, выдержали большое давление от ЦСКА, а потом предложили свои правила игры, и, считаю, заслуженно победили.

- Что с Ари? Как вам Лысов на левом фланге?

– Лысов – замечательно. Про Ари сказать сложно, но, по-моему, достаточно серьезная травма. Наверное, предстоит операция. Он выбыл надолго.

- А что с Денисовым?

– C ним попроще. С Ари все достаточно сложно, – сказал Семин.