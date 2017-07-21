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    Юрий Семин: «Ари, наверное, предстоит операция. Он выбыл надолго»

    Теги ЦСКА Локомотив Игорь Денисов Юрий Семин Премьер-лига Россия травмы Ари Михаил Лысов

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча против ЦСКА (3:1) и рассказал о травме форварда Ари.

    – Эмоции самые положительные. Если бы не травмы Ари и Денисова… А так все, наверное, и не думали, что «Локомотив» за семь дней может три игры сыграть. Завершающий матч получился лучшим, но при моем участии на сегодняшний день я очень благодарен ребятам, была большая самоотдача, выдержали большое давление от ЦСКА, а потом предложили свои правила игры, и, считаю, заслуженно победили.

    - Что с Ари? Как вам Лысов на левом фланге?

    – Лысов – замечательно. Про Ари сказать сложно, но, по-моему, достаточно серьезная травма. Наверное, предстоит операция. Он выбыл надолго.

    - А что с Денисовым?

    – C ним попроще. С Ари все достаточно сложно, – сказал Семин.

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