«МЮ» уверен в том, что купит Матича за 50 млн фунтов

уверен в том, что сможет оформить трансфер хавбека Неманьи Матича.

Как ожидается, лондонский клуб продаст полузащитника приблизительно за 50 миллионов фунтов. Если б Матич перешел в команду не из Англии, «Челси» согласился бы на меньшую компенсацию. Но для «Манчестер Юнайтед» лондонский клуб не станет понижать цену. Дело в том, что ранее манкунианцы опередели «синих» в борьбе за нападающего Ромелу Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» рассматривал полузащитника Эрика Дайера как приоритетную цель. Однако «шпоры» отклонили три предложения о трансфере. Поэтому «Манчестер Юнайтед» намерен взять на позицию оборонительного полузащитника Матича.

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