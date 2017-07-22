Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» уверен в том, что купит Матича за 50 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Неманья Матич Эрик Дайер

    «Манчестер Юнайтед» уверен в том, что сможет оформить трансфер хавбека «Челси» Неманьи Матича.

    Как ожидается, лондонский клуб продаст полузащитника приблизительно за 50 миллионов фунтов. Если б Матич перешел в команду не из Англии, «Челси» согласился бы на меньшую компенсацию. Но для «Манчестер Юнайтед» лондонский клуб не станет понижать цену. Дело в том, что ранее манкунианцы опередели «синих» в борьбе за нападающего Ромелу Лукаку.

    «Манчестер Юнайтед» рассматривал полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера как приоритетную цель. Однако «шпоры» отклонили три предложения о трансфере. Поэтому «Манчестер Юнайтед» намерен взять на позицию оборонительного полузащитника Матича.

    Самая влиятельная женщина мирового футбола – из России. Кто она?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться