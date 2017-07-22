«Реал» хочет купить Берарди или Дольберга, если не удастся подписать Мбаппе

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди и форвард «Аякса» Каспер Дольберг заинтересовали .

Мадридский клуб может купить итальянца, которому в августе исполнится 23 года, или 19-летнего датчанина. «Реал» намерен сделать это в том случае, если не удастся приобрести у нападающего Килиана Мбаппе.

Мадридской команде нужно пополнить состав игроком линии атаки, поскольку ранее Альваро Мората был продан в «Челси», а Борха Майораль, вероятно, перейдет в другой клуб на правах аренды.