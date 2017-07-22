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    «Монако» не продаст Мбаппе дешевле 190 млн евро

    Теги ПСЖ Монако Манчестер Сити Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Монако» по-прежнему не намерен расставаться с форвардом Килианом Мбаппе, на которого претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Чтобы отвадить покупателей от 18-летнего француза, монегаски запросили за него 190 миллионов евро, сообщает Marca.

    «Манчестер Сити» готов предложить за Мбаппе 150 млн, а «Реал» — использовать, в частности, средства, вырученные от сделок с Альваро Моратой, Хамесом Родригесом и Данило.

    «Монако» пригрозил обращением в ФИФА клубам, ведущим переговоры с Мбаппе

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