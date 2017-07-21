Верратти обсуждает новый контракт с «ПСЖ», «Барселона» может приобрести Дибалу
Главной трансферной целью «Барселоны» этим летом может стать нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.
Каталонский клуб готов инвестировать серьезные средства в покупку 23-летнего аргентинца, совершив стратегический трансфер на будущее.
Изначально «Барселона» хотела приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, однако парижане отказались отпускать игрока.
Вероятность трансфера 24-летнего итальянского хавбека не повысилась и после того, как его агентом стал Мино Райола.
Более того, по информации L’Équipe, Верратти уже ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.