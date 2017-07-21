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    Верратти обсуждает новый контракт с «ПСЖ», «Барселона» может приобрести Дибалу

    Теги ПСЖ Ювентус Барселона лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Мино Райола Марко Верратти Пауло Дибала

    Главной трансферной целью «Барселоны» этим летом может стать нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

    Каталонский клуб готов инвестировать серьезные средства в покупку 23-летнего аргентинца, совершив стратегический трансфер на будущее.

    Изначально «Барселона» хотела приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, однако парижане отказались отпускать игрока.

    Вероятность трансфера 24-летнего итальянского хавбека не повысилась и после того, как его агентом стал Мино Райола.

    Более того, по информации L’Équipe, Верратти уже ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте.

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