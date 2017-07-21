Верратти обсуждает новый контракт с «ПСЖ», «Барселона» может приобрести Дибалу

Главной трансферной целью «Барселоны» этим летом может стать нападающий Пауло Дибала.

Каталонский клуб готов инвестировать серьезные средства в покупку 23-летнего аргентинца, совершив стратегический трансфер на будущее.

Изначально хотела приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, однако парижане отказались отпускать игрока.

Вероятность трансфера 24-летнего итальянского хавбека не повысилась и после того, как его агентом стал Мино Райола.

Более того, по информации L’Équipe, Верратти уже ведет переговоры с «ПСЖ» о новом контракте.

Райола – самый крутой агент мира? Вы ошибаетесь