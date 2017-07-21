Мората стал игроком «Челси», Ригони переходит в «Зенит», «Ливерпуль» купил Робертсона. Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Ливерпуль» купил у «Халла» защитника Робертсона. Хавбек Стюарт проследовал в обратном направлении – из «Ливерпуля» в «Халл».

2. Альваро Мората наконец-то подписал пятилетний контракт с «Челси».

3. Агент хавбека «Индепендьенте» Ригони заявил, что игрок переходит в «Зенит». Ожидается, что трансфер оформят на следующей неделе.

4. «Спартак» может арендовать Макса Крузе у «Вердера». Это было бы мощно!

5. «Ливерпуль» не намерен отпускать Коутиньо в «Барселону». «Мы не тот клуб, который продает игроков», – заявил Юрген Клопп.

6. «Ювентус» договорился о трансфере Бернардески. «Фиорентина» получит 40 миллионов евро.

7. Неймар рассказал некоторым игрокам «Барселоны» о своем переходе в «ПСЖ».

8. «Рома» согласовала трансфер Коларова. «Манчестер Сити» получит около 5 миллионов евро.

9. Курт Зума подписал с «Челси» шестилетний контракт и ушел в аренду в «Сток».

10. Тульский «Арсенал» подтвердил переход бывшего защитника «Эспаньола» Альвареса.

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