«Зенит» поменяется матчами с «Бней Иегудой» из-за игры со «Спартаком»

и «Бней Иегуда» могут обменяться матчами в 3-м квалификационном раунде .

Петербургский клуб обратился к израильтянам с просьбой провести игру 27 июля в Тель-Авиве, а ответную, 3 августа, – в Санкт-Петербурге. «Бней Иегуда» дал согласие, теперь клубы ждут одобрение .

Вероятно, это связано с тем, что «Зениту» 6 августа предстоит матч 4-го тура чемпионата России со .