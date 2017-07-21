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    «Зенит» поменяется матчами с «Бней Иегудой» из-за игры со «Спартаком»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Бней Иегуда

    «Зенит» и «Бней Иегуда» могут обменяться матчами в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

    Петербургский клуб обратился к израильтянам с просьбой провести игру 27 июля в Тель-Авиве, а ответную, 3 августа, – в Санкт-Петербурге. «Бней Иегуда» дал согласие, теперь клубы ждут одобрение УЕФА.

    Вероятно, это связано с тем, что «Зениту» 6 августа предстоит матч 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».

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