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    Мино Райола стал агентом Верратти

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Мино Райола Марко Верратти

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, на которого претендует «Барселона», сменил агента.

    24-летний хавбек объявил, что начал сотрудничество с Мино Райолой, который также работает со Златаном Ибрагимовичем, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннаруммой и другими звездами.

    «Хочу объявить, что отныне единственным человеком, представляющим мои спортивные интересы, является Мино Райола.

    Спасибо мистеру Донато Ди Кампли за отличную работу, хочу подчеркнуть мое глубочайшее и неизменное уважение к нему», – написал итальянец в инстаграме.

    Ранее Верратти пришлось извиняться за высказывание своего бывшего агента Донато Ди Кампли, который заявил, что «игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ».

    Райола – самый крутой агент мира? Вы ошибаетесь

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