Мино Райола стал агентом Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, на которого претендует , сменил агента.

24-летний хавбек объявил, что начал сотрудничество с Мино Райолой, который также работает со , Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннаруммой и другими звездами.

«Хочу объявить, что отныне единственным человеком, представляющим мои спортивные интересы, является .

Спасибо мистеру Донато Ди Кампли за отличную работу, хочу подчеркнуть мое глубочайшее и неизменное уважение к нему», – написал итальянец в инстаграме.

Ранее Верратти пришлось извиняться за высказывание своего бывшего агента Донато Ди Кампли, который заявил, что «игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в .

Райола – самый крутой агент мира? Вы ошибаетесь