Мино Райола стал агентом Верратти
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, на которого претендует «Барселона», сменил агента.
24-летний хавбек объявил, что начал сотрудничество с Мино Райолой, который также работает со Златаном Ибрагимовичем, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннаруммой и другими звездами.
«Хочу объявить, что отныне единственным человеком, представляющим мои спортивные интересы, является Мино Райола.
Спасибо мистеру Донато Ди Кампли за отличную работу, хочу подчеркнуть мое глубочайшее и неизменное уважение к нему», – написал итальянец в инстаграме.
Ранее Верратти пришлось извиняться за высказывание своего бывшего агента Донато Ди Кампли, который заявил, что «игроки, мечтающие о победе в ЛЧ, не перейдут в «ПСЖ».
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