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    Зинедин Зидан: «Роналду вернется после отпуска. Он останется в «Реале»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что форвард Криштиану Роналду не покинет клуб этим летом.

    – Роналду в отпуске. Он отдыхает, он это заслужил. Криштиану вернется к нам после отпуска.

    – Побеседуете с Роналду?

    – Нет. Роналду будет в Мадриде. Он останется в «Реале». Вот и все, – рассказал Зидан в интервью ESPN.

    Ранее сообщалось о желании 32-летнего португальца уехать из Испании из-за обвинений в неуплате налогов.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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