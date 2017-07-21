Зинедин Зидан: «Роналду вернется после отпуска. Он останется в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что форвард Криштиану Роналду не покинет клуб этим летом.
– Роналду в отпуске. Он отдыхает, он это заслужил. Криштиану вернется к нам после отпуска.
– Побеседуете с Роналду?
– Нет. Роналду будет в Мадриде. Он останется в «Реале». Вот и все, – рассказал Зидан в интервью ESPN.
Ранее сообщалось о желании 32-летнего португальца уехать из Испании из-за обвинений в неуплате налогов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.