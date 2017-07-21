Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что форвард не покинет клуб этим летом.

– Роналду в отпуске. Он отдыхает, он это заслужил. Криштиану вернется к нам после отпуска.

– Побеседуете с Роналду?

– Нет. Роналду будет в . Он останется в «Реале». Вот и все, – рассказал Зидан в интервью ESPN.

Ранее сообщалось о желании 32-летнего португальца уехать из Испании из-за обвинений в неуплате налогов.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!