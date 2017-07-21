Президент Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах клуба.

– Сейчас вокруг ходит много трансферных слухов. Расскажите – сколько еще будет переходов?

– Надо понимать, что большинство слухов инициируется агентами, чтобы продвинуть своих игроков на трансферном рынке. Поэтому большая часть этих инсайдов в отношении «Зенита» не соответствует действительности. Не стоит забывать про лимит.

У нас планируются как покупки, так и продажи. Селекционный штаб работает по полной программе. «Зенит» пополнился сильными российскими игроками. Приобретены очень сильные и молодые легионеры.

Последующие шаги позволят в ближайшее время еще больше повысить капитализацию клуба и получить дополнительные возможности для покупок и продаж на трансферном рынке.

Клуб имеет большой опыт работы на футбольном рынке – приобретал легионеров, а потом за очень хорошие деньги продавал их в другие клубы. Опыт работы на рынке уже сейчас сделал клуб финансово устойчивым, коммерчески успешным, – сказал Фурсенко.

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