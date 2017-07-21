Сергей Фурсенко: «Опыт работы на рынке сделал «Зенит» финансово устойчивым, коммерчески успешным»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о трансферных планах клуба.
– Сейчас вокруг «Зенита» ходит много трансферных слухов. Расскажите – сколько еще будет переходов?
– Надо понимать, что большинство слухов инициируется агентами, чтобы продвинуть своих игроков на трансферном рынке. Поэтому большая часть этих инсайдов в отношении «Зенита» не соответствует действительности. Не стоит забывать про лимит.
У нас планируются как покупки, так и продажи. Селекционный штаб работает по полной программе. «Зенит» пополнился сильными российскими игроками. Приобретены очень сильные и молодые легионеры.
Последующие шаги позволят в ближайшее время еще больше повысить капитализацию клуба и получить дополнительные возможности для покупок и продаж на трансферном рынке.
Клуб имеет большой опыт работы на футбольном рынке – приобретал легионеров, а потом за очень хорошие деньги продавал их в другие клубы. Опыт работы на рынке уже сейчас сделал клуб финансово устойчивым, коммерчески успешным, – сказал Фурсенко.
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