«Зенит» хочет купить хавбека «Ювентуса» Ринкона

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон попал в сферу интересов .

Сообщается, что питерский клуб претендует на 29-летнего игрока сборной Венесуэлы наряду с «Фиорентиной» и «Аталантой».

Первую половину прошлого сезона и предыдущие два Ринкон провел в «Дженоа», откуда в январе этого года перешел в туринский клуб за 8 миллионов евро.

В прошлом чемпионате Италии в 13 матчах за на счету хавбека одна результативная передача, в 16 играх за «Дженоа» — 2 голевых паса.