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    «Зенит» хочет купить хавбека «Ювентуса» Ринкона

    Теги Зенит Аталанта Фиорентина Ювентус Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Томас Ринкон

    Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон попал в сферу интересов «Зенита».

    Сообщается, что питерский клуб претендует на 29-летнего игрока сборной Венесуэлы наряду с «Фиорентиной» и «Аталантой».

    Первую половину прошлого сезона и предыдущие два Ринкон провел в «Дженоа», откуда в январе этого года перешел в туринский клуб за 8 миллионов евро.

    В прошлом чемпионате Италии в 13 матчах за «Ювентус» на счету хавбека одна результативная передача, в 16 играх за «Дженоа» — 2 голевых паса.

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