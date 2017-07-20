«Зенит» хочет купить хавбека «Ювентуса» Ринкона
Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон попал в сферу интересов «Зенита».
Сообщается, что питерский клуб претендует на 29-летнего игрока сборной Венесуэлы наряду с «Фиорентиной» и «Аталантой».
Первую половину прошлого сезона и предыдущие два Ринкон провел в «Дженоа», откуда в январе этого года перешел в туринский клуб за 8 миллионов евро.
В прошлом чемпионате Италии в 13 матчах за «Ювентус» на счету хавбека одна результативная передача, в 16 играх за «Дженоа» — 2 голевых паса.
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