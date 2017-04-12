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    «Реал», «Барселона», «МЮ» и еще 11 клубов примут участие в International Champions Cup-2017

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    Стал известен состав участников и календарь традиционного летнего турнира International Champions Cup.

    Встречи пройдут в трех странах – в США, Китае и Сингапуре.

    Участие в турнире примут 14 клубов: «ПСЖ» (Франция), «Реал», «Барселона» (оба – Испания), «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» (все – Англия), «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» (все – Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия).

    США:

    19 июля. Рома – ПСЖ

    20 июля. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

    22 июля. Ист-Ратерфорд. Барселона – Ювентус

    22 июля. Орландо. Тоттенхэм – ПСЖ

    23 июля. Санта-Клара. Реал – Манчестер Юнайтед

    25 июля. Гаррисон. Тоттенхэм – Рома

    26 июля. Майами-Гарденс. ПСЖ – Ювентус

    26 июля. Лэндовер. Барселона – Манчестер Юнайтед

    26 июля. Лос-Анджелес. Реал – Манчестер Сити

    29 июля. Майами-Гарденс.Реал – Барселона

    29 июля. Нэшвилл. Тоттенхэм – Манчестер Сити

    30 июля. Фоксборо. Рома – Ювентус

    Китай:

    18 июля. Гуанчжоу. Милан – Боруссия

    19 июля. Шанхай. Бавария – Арсенал

    22 июля. Шэньчжэнь. Бавария – Милан

    24 июля. Нанкин. Интер – Милан

    Сингапур:

    25 июля. Сингапур. Челси – Бавария

    27 июля. Сингапур. Бавария – Интер

    29 июля. Сингапур. Челси – Интер

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