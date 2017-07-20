Форвард Альваро Мората высказался о «Челси», в который он перейдет из после медосмотра.

– Это лучший клуб. Конте – один из лучших тренеров мира. Я так рад поработать с Антонио.

- Как близки вы были к переходу в «МЮ»?

– Я не знаю. Важно, что я буду играть за . Наконец, я здесь.

Это одна из лучших лиг мира, и я так рад быть здесь. Я разговаривал с Аспиликуэтой, и он сказал мне, что здесь все хорошо, – заявил Мората.

Ранее стало известно, что за 24-летнего форварда заплатит 80 миллионов евро. Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории. Он подпишет с 5-летний контракт и будет получать 9 миллионов евро в год.

Мората попрощался с игроками и тренерами «Реала» и покинул клуб