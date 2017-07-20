Альваро Мората: «Челси» – лучший клуб. Конте – один из лучших тренеров мира»
Форвард Альваро Мората высказался о «Челси», в который он перейдет из «Реала» после медосмотра.
– Это лучший клуб. Конте – один из лучших тренеров мира. Я так рад поработать с Антонио.
- Как близки вы были к переходу в «МЮ»?
– Я не знаю. Важно, что я буду играть за «Челси». Наконец, я здесь.
Это одна из лучших лиг мира, и я так рад быть здесь. Я разговаривал с Аспиликуэтой, и он сказал мне, что здесь все хорошо, – заявил Мората.
Ранее стало известно, что за 24-летнего форварда «Челси» заплатит 80 миллионов евро. Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории. Он подпишет с «Челси» 5-летний контракт и будет получать 9 миллионов евро в год.
Мората попрощался с игроками и тренерами «Реала» и покинул клуб
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