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    Альваро Мората: «Надеюсь, у меня в «Челси» все получится. Не думаю, что вернусь в «Реал»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Альваро Мората

    Новичок «Челси» форвард Альваро Мората высказался по поводу своего перехода из «Реала» в английский клуб.

    «Я очень рад. Бог даст, в четверг буду в «Челси», который всегда восхищался мною.

    Не думаю, что вернусь в «Реал». Это было бы затруднительно, и это не то, о чем я сейчас думаю. У меня была четкая цель – сменить клуб. Межсезонье выдалось странным, и я не успокоюсь до тех пор, пока не пройду медосмотр.

    Надеюсь, у меня в «Челси» все получится. Я еще способен прибавить. Если бы так не думал, то не уходил бы из «Реала». Я поблагодарил Зидана за все и пожелал ему удачи в предстоящем сезоне.

    И я очень благодарен всем болельщикам команды, которые в очередной раз поддержали меня. «Реалу» я всегда буду желать всего самого лучшего», — сказал Мората.

    Мората подпишет с «Челси» 5-летний контракт и будет получать 9 млн евро в год

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