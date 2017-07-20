Питерское «Динамо» будет сотрудничать с Картавым Ником, который решил стать тренером

Пресс-служба из Санкт-Петербурга объявила о том, что клуб начинает сотрудничество с известным блогером Картавым Ником.

«Футбольный клуб «Динамо» Санкт-Петербург, выступающий в Футбольной Национальной Лиге, внимательно следит за тенденциями российской блогосферы и постоянно стремится быть в тренде.

Сегодня мы объявляем о начале сотрудничества с популярным проектом «Картавый футбол», неделю назад в последний раз вышедшим в эфир.

Мы знаем, что Никита собирается стать тренером, и решили, что наша команда – это лучшее место для того, чтобы начать делать первые шаги.

Уже скоро, первого августа, все любители футбола убедятся: если вы любите эту игру, возможно все», – говорится в заявлении клуба.