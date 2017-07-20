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    Питерское «Динамо» будет сотрудничать с Картавым Ником, который решил стать тренером

    Теги трансферы ФНЛ Динамо Санкт-Петербург

    Пресс-служба «Динамо» из Санкт-Петербурга объявила о том, что клуб начинает сотрудничество с известным блогером Картавым Ником.

    «Футбольный клуб «Динамо» Санкт-Петербург, выступающий в Футбольной Национальной Лиге, внимательно следит за тенденциями российской блогосферы и постоянно стремится быть в тренде.

    Сегодня мы объявляем о начале сотрудничества с популярным проектом «Картавый футбол», неделю назад в последний раз вышедшим в эфир.

    Мы знаем, что Никита собирается стать тренером, и решили, что наша команда – это лучшее место для того, чтобы начать делать первые шаги.

    Уже скоро, первого августа, все любители футбола убедятся: если вы любите эту игру, возможно все», – говорится в заявлении клуба.

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