Александр Кержаков о завершении карьеры: «Понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу»

Бывший нападающий Александр Кержаков высказался о завершении карьеры и работе экспертом на телеканале .

– Я давно сотрудничаю с «Матч ТВ». Мне нравилось этим заниматься, было приятно, что регулярно приглашают. С удовольствием принял предложение, тем более, оно никак не пересекается с моими основными обязанностями в «Зените». Будет легко совмещать две эти должности.

- Как эксперта вас уже и видели, и читали. Когда состоится комментаторский дебют?

– Лет девять назад я комментировал чемпионат Испании. Так что как только поступит предложение, поработаю и во время матча.

- Проснувшись утром 13 июля, вы знали, что именно в этот день будет объявлено о завершении карьеры игрока?

– Да, я заранее подписал соглашение о переводе на другую должность в «Зените».

- Где та точка невозврата, после которой стало ясно – вот теперь точно все?

– Не раз говорил, что мне очень хотелось завершить карьеру именно в «Зените» и в дальнейшем помогать клубу в том, в чем я могу быть полезен. Поэтому, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу, принял решение.

- Поясните вашу недавнюю фразу: «Поверьте, если захочу поиграть – я это сделаю. У нас есть столько возможностей и мест».

– Я могу играть в футбол на любом поле, когда этого захочу. Очень многие сейчас зовут. Вряд ли, конечно, это будет профессиональный уровень.

Но если когда-нибудь – с моей помощи или без нее – удастся создать команду в моем родном городе Кингисепп, я с удовольствием приму участие в ее матчах, – сказал Кержаков.

Кержаков ранее был назначен координатором юношеских команд «Зенита».

Почему мы никогда не забудем Александра Кержакова

За что еще нужно уважать Александра Кержакова