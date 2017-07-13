Кержаков стал координатором юношеских команд «Зенита»

Нападающий Александр Кержаков завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.

Кержаков стал координатором юношеских команд петербургского клуба.

«В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – – первая команда», – говорится в сообщении на сайте .

В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.