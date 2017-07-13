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    Кержаков стал координатором юношеских команд «Зенита»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Александр Кержаков Зенит-2

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.

    Кержаков стал координатором юношеских команд петербургского клуба.

    «В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда», – говорится в сообщении на сайте «Зенита».

    В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

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