Кержаков стал координатором юношеских команд «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.
Кержаков стал координатором юношеских команд петербургского клуба.
«В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда», – говорится в сообщении на сайте «Зенита».
В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
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