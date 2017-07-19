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    «Милан» предложил «Реалу» 85 млн евро за Морату

    Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    «Милан» по-прежнему намерен приобрести форварда «Реала» Альваро Морату.

    Испанская радиостанция Cadena Cope уточняет, что итальянцы предложили за 24-летнего игрока не 70 миллионов евро, а 75 млн плюс 10 млн в виде бонусов.

    При этом «Реал» требует за Морату 90 млн евро.

    Ранее стало известно, что приоритетной трансферной целью «Милана» остается нападающий «Торино» Андреа Белотти.

    Спортивный директор «Милана»: «Можем вернуться к трансферу Мораты, но только на наших условиях»

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