«Милан» предложил «Реалу» 85 млн евро за Морату
«Милан» по-прежнему намерен приобрести форварда «Реала» Альваро Морату.
Испанская радиостанция Cadena Cope уточняет, что итальянцы предложили за 24-летнего игрока не 70 миллионов евро, а 75 млн плюс 10 млн в виде бонусов.
При этом «Реал» требует за Морату 90 млн евро.
Ранее стало известно, что приоритетной трансферной целью «Милана» остается нападающий «Торино» Андреа Белотти.
Спортивный директор «Милана»: «Можем вернуться к трансферу Мораты, но только на наших условиях»
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