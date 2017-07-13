Мората не хочет переходить в «Челси», игрок намерен остаться в «Реале»
Форвард «Реала» Альваро Мората не хочет переходить в «Челси».
Нападающий не считает лондонский клуб подходящим местом для продолжения карьеру, он намерен остаться в Мадриде. Ранее у Мораты был вариант с переходом в «МЮ», но манкунианцы подписали форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.
Кроме того, Мората получил предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», готового платить футболисту 30 млн евро в год, но этот вариант также не является привлекательным для нападающего.
Подробную статистику выступлений Мораты вы можете посмотреть здесь.
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