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    Мората не хочет переходить в «Челси», игрок намерен остаться в «Реале»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай Альваро Мората Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Форвард «Реала» Альваро Мората не хочет переходить в «Челси».

    Нападающий не считает лондонский клуб подходящим местом для продолжения карьеру, он намерен остаться в Мадриде. Ранее у Мораты был вариант с переходом в «МЮ», но манкунианцы подписали форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

    Кроме того, Мората получил предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», готового платить футболисту 30 млн евро в год, но этот вариант также не является привлекательным для нападающего.

    Подробную статистику выступлений Мораты вы можете посмотреть здесь.

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