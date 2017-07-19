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    КДК рассмотрит действия болельщиков «Динамо» и «Спартака»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц

    Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что организация на заседании рассмотрит эпизоды с участием болельщиков на матче 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).

    - По «Динамо» мы рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование пиротехники, а также демонстрацию несогласованного баннера.

    По «Спартаку» рассмотрим скандирование ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также по обоим клубам рассмотрим неправомерные действия болельщиков.

    - Какие? Драки, уханье?

    - Эта информация будет после заседания КДК, — сказал Григорьянц.

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