КДК рассмотрит действия болельщиков «Динамо» и «Спартака»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что организация на заседании рассмотрит эпизоды с участием болельщиков на матче 1-го тура РФПЛ «Динамо» — (2:2).

- По «Динамо» мы рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование пиротехники, а также демонстрацию несогласованного баннера.

По «Спартаку» рассмотрим скандирование ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также по обоим клубам рассмотрим неправомерные действия болельщиков.

- Какие? Драки, уханье?

- Эта информация будет после заседания КДК, — сказал Григорьянц.

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