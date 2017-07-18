Роберто Фернандес об интересе «ПСЖ» к Неймару: «Ни один клуб не выплатит его отступные»
Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес прокомментировал слухи о том, что «ПСЖ» хочет приобрести форварда сине-гранатовых Неймара.
«У нас нет ни одного предложения по игрокам команды. Неймар никуда не уйдет, ни один клуб не выплатит его отступные», – заявил Фернандес.
Ранее появилась информация, что парижский клуб готов заплатить сумму отступных, прописанную в контракте игрока, – 222 миллиона евро.
Окончательное решение должен принять сам футболист. «Барселона» предлагает бразильцу новый контракт на улучшенных условиях.
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