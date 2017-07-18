Представитель «Барселоны» Жозеп Вивес прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба.

«Мы сохраняем абсолютное спокойствие. Мы хотим, чтобы он остался в клубе и продолжал играть и развиваться в качестве игрока «Барселоны». Это потрясающий футболист, один из лучших в мире, мы им довольны, как и он нами.

Мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьезными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже. Неймар – часть атакующего трио, которому нет равных в мире», – сказал Вивес.

«ПСЖ» готов заплатить 222 млн евро отступных за Неймара