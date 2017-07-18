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    Представитель «Барселоны»: «Хотим, чтобы Неймар остался. Он – часть атакующего трио, которому нет равных в мире»

    Теги Барселона примера Испания Неймар

    Представитель «Барселоны» Жозеп Вивес прокомментировал ситуацию с возможным уходом Неймара из клуба. 

    «Мы сохраняем абсолютное спокойствие. Мы хотим, чтобы он остался в клубе и продолжал играть и развиваться в качестве игрока «Барселоны». Это потрясающий футболист, один из лучших в мире, мы им довольны, как и он нами.

    Мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьезными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже. Неймар – часть атакующего трио, которому нет равных в мире», – сказал Вивес. 

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